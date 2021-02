How much snow did we get? Here are the Feb 10-11 snow totals from DC, Maryland, Virginia and West Virginia

Check out the snowfall totals for the storm that brought snow to parts of the D.C. region from Wednesday, Feb. 10 into Thursday, Feb. 11.

****STORM TOTAL SNOWFALL****

National Weather Service Baltimore MD / Washington DC

921 AM EST | Thu Feb 11 2021

The following are preliminary snow observations taken from approximately 6:21 p.m. Wednesday 2/10 to approximately 9:21 a.m. Thursday 2/11 for the storm that has been affecting our region.

LOCATION | TOTAL SNOWFALL MEASURED (INCHES) | TIME/DATE | COMMENTS

MARYLAND

...Allegany County...

Frostburg | 4.8 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Cumberland | 4.0 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

...Anne Arundel County...

Glen Burnie 1 WSW | 2.8 inches | 830 AM 2/11 | Trained Spotter

Bwi Airport | 2.6 inches | 700 AM 2/11 | Airport

Severn 2 E | 2.5 inches | 730 AM 2/11 | CoCoRaHS

Pasadena 3 ESE | 2.5 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Chelsea Beach NNE | 2.3 inches | 730 AM 2/11 | Trained Spotter

Green Haven 1 ESE | 2.0 inches | 615 AM 2/11 | Trained Spotter

Chelsea Beach | 1.8 inches | 715 AM 2/11 | Trained Spotter

Odenton 1 N | 1.7 inches | 730 AM 2/11 | CoCoRaHS

Annapolis 1 NNW | 1.5 inches | 840 AM 2/11 | Trained Spotter

Annapolis 1 SE | 1.5 inches | 720 AM 2/11 | CoCoRaHS

Eastport 1 SSW | 1.5 inches | 723 AM 2/11 | Trained Spotter

Odenton 1 WNW | 1.1 inches | 653 AM 2/11 | Trained Spotter

Crofton 1 SSE | 1.0 inches | 815 AM 2/11 | NWS Employee

Crofton 2 NNE | 0.7 inches | 818 AM 2/11 | NWS Employee

...Baltimore County...

Long Green 1 SW | 5.0 inches | 700 AM 2/11 | | CoCoRaHS

Perry Hall 1 NNE | 5.0 inches | 825 AM 2/11 Trained Spotter

Timonium NE | 4.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Kingsville 1 E | 4.6 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

White Marsh 2 ESE | 4.5 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Brooklandville | 4.5 inches | 847 AM 2/11 | Broadcast Media

Glyndon 1 SW | 4.5 inches | 807 AM 2/11 | Trained Spotter

Fullerton 1 N | 4.2 inches | 807 AM 2/11 | Trained Spotter

Long Green 2 NW | 4.0 inches | 550 AM 2/11 | Trained Spotter

Perry Hall | 4.0 inches | 816 AM 2/11 | Broadcast Media

Reisterstown 1 ESE | 4.0 inches | 630 AM 2/11 | Trained Spotter

Catonsville 1 SSE | 3.8 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

White Marsh 2 E | 3.6 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

Halethorpe SW | 3.3 inches | 815 AM 2/11 | CoCoRaHS

Bentley Springs 1 E | 3.2 inches | 600 AM 2/11 | Trained Spotter

Edgemere ESE | 3.0 inches | 656 AM 2/11 | Trained Spotter

...Baltimore City...

Pikesville 2 SE | 5.0 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Mount Washington 1 N | 5.0 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Pimlico SE | 4.9 inches | 620 AM 2/11 | Trained Spotter

Hamilton NE | 4.7 inches | 600 AM 2/11 | CoCoRaHS

Arlington 1 NNW | 4.1 inches | 806 AM 2/11 | Trained Spotter

Towson 1 SSE | 4.0 inches | 715 AM 2/11 | Trained Spotter

Arlington 2 ESE | 3.4 inches | 525 AM 2/11 | Broadcast Media

Morrell Park 1 W | 2.8 inches | 835 AM 2/11 | Trained Spotter

...Calvert County...

Dunkirk 3.2NNE | 0.3 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Dunkirk 2 NW | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Huntingtown 3 NNW | 0.2 inches | 630 AM 2/11 | CoCoRaHS

Prince Frederick 1 S | 0.1 inches | 645 PM 2/10 | Trained Spotter

Prince Frederick 1 W | 0.1 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Carroll County...

Sykesville | 5.2 inches | 758 AM 2/11 | Trained Spotter

Eldersburg | 5.1 inches | 728 AM 2/11 | Broadcast Media

Mount Airy SE | 4.7 inches | 730 AM 2/11 | CoCoRaHS

Eldersburg 1 E | 4.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Gamber 1 W | 4.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Westminster 3 SSW | 3.5 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Cecil County...

Glen Westover | 3.5 inches | 713 AM 2/11 | Trained Spotter

Elkton 5 NW | 3.5 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Woodlawn 2 ENE | 3.1 inches | 725 AM 2/11 | Trained Spotter

...Charles County...

Waldorf 3 S | 0.2 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Frederick County...

Frederick | 5.5 inches | 833 AM 2/11 | Broadcast Media

Mount Pleasant 3 SSW | 4.8 inches | 613 AM 2/11 | Public

New Market 3 NNW | 4.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

New Market N | 4.5 inches | 705 AM 2/11 | Trained Spotter

Thurmont 3 N | 4.4 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Adamstown 1 ESE | 3.9 inches | 700 AM 2/11 | NWS Employee

Point of Rocks 1 NE | 3.9 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Frederick 1 SW | 3.9 inches | 730 AM 2/11 | CoCoRaHS

Union Bridge 7 SSW | 3.8 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Frederick 4 SSW | 3.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Bloomfield 2 WSW | 3.7 inches | 700 AM 2/11 | NWS Employee

Woodsboro 3 E | 3.0 inches | 828 AM 2/11 | Trained Spotter

Emmitsburg 2 SE | 2.0 inches | 625 AM 2/11 | Co-Op Observer

...Garrett County...

Frostburg 3 WNW | 7.8 inches | 810 AM 2/11 | Trained Spotter

Mountain Lake Park | 7.3 inches | 600 AM 2/11 | CoCoRaHS

Warnocks 4 NW | 7.0 inches | 700 AM 2/11 | HADS

Mc Henry 4 SW | 6.0 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Deer Park 6 NE | 6.0 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

McHenry 1 S | 6.0 inches | 645 AM 2/11 | Trained Spotter

...Harford County...

Norrisville 1 WSW | 5.3 inches | 625 AM 2/11 | CoCoRaHS

Abingdon 1 SE | 4.5 inches | 624 AM 2/11 | Trained Spotter

Forest Hill 3 SW | 4.0 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

Bel Air 2 W | 3.8 inches | 730 AM 2/11 | Trained Spotter

Forest Hill 1 NNW | 3.6 inches | 645 AM 2/11 | Trained Spotter

...Howard County...

Sykesville 2 SSE | 5.8 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Granite 1 SSE | 5.8 inches | 605 AM 2/11 | Trained Spotter

Marriottsville 3 S | 4.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Historic Ellicott Ci | 4.5 inches | 907 AM 2/11 | Trained Spotter

Glenelg 2 N | 4.5 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Ellicott City 1 SW | 4.3 inches | 810 AM 2/11 | Trained Spotter

Columbia 2 NE | 4.0 inches | 900 AM 2/11 | Trained Spotter

Columbia 2 N | 3.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Columbia 2 NW | 3.5 inches | 610 AM 2/11 | Trained Spotter

Elkridge 2 W | 3.5 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

Columbia | 3.3 inches | 758 AM 2/11 | NWS Employee

Elkridge | 3.1 inches | 800 AM 2/11 | NWS Employee

Savage 1 ESE | 2.6 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Scaggsville 1 ENE | 2.5 inches | 800 AM 2/11 | NWS Employee

Savage 1 N | 2.2 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Laurel 1 NNE | 1.5 inches | 600 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Montgomery County...

Damascus 1 S | 4.1 inches | 658 AM 2/11 | Trained Spotter

Clarksburg 2 SE | 4.0 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

Damascus | 4.0 inches | 630 AM 2/11 | County Emrg Mgmt

Barnesville | 4.0 inches | 630 AM 2/11 | County Emrg Mgmt

Poolesville | 3.7 inches | 600 AM 2/11 | County Emrg Mgmt

Laytonsville 5 NNW | 3.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Damascus 1 SE | 3.7 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

Damascus 3 SSW | 3.1 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Germantown 5 NNE | 2.7 inches | 600 AM 2/11 | CoCoRaHS

Laytonsville 2 WNW | 2.2 inches | 742 AM 2/11 | Trained Spotter

Montgomery Village 1 | 1.8 inches | 630 AM 2/11 | CoCoRaHS

Rockville 3 NNW | 1.8 inches | 806 AM 2/11 | NWS Employee

Gaithersburg 3 NE | 1.6 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Colesville | 1.3 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Olney 1 ENE | 1.3 inches | 630 AM 2/11 | CoCoRaHS

Olney 1 E | 1.3 inches | 630 AM 2/11 | Trained Spotter

Colesville 2 W | 1.1 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Norbeck 1 ESE | 1.1 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Washington Grove 1 N | 1.1 inches | 853 AM 2/11 | Trained Spotter

North Potomac 4 N | 1.1 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Silver Spring 6 NNE | 0.8 inches | 430 AM 2/11 | CoCoRaHS

Clarksburg 1 SSE | 0.8 inches | 1200 AM 2/11 | CoCoRaHS

Potomac 1 NNW | 0.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Takoma Park 1 NNW | 0.5 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Aspen Hill 1 SW | 0.3 inches | 715 AM 2/11 | Trained Spotter

...Prince Georges County...

Bowie 4 S | 0.5 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Brandywine 7 ESE | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Greenbelt 1 N | 0.3 inches | 530 AM 2/11 | CoCoRaHS

Oxon Hill 1 W | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Oxon Hill 1 SW | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

...Washington County...

Boonsboro 3 NNE | 3.9 inches | 900 AM 2/11 | Trained Spotter

Hagerstown 1 ENE | 3.7 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Keedysville 2 SSE | 3.4 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Williamsport 3 ENE | 3.4 inches | 600 AM 2/11 | CoCoRaHS

Hagerstown 4 NNW | 3.4 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Long Meadow 2 W | 3.4 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

Pecktonville 3 NNW | 3.1 inches | 711 AM 2/11 | NWS Employee

Hancock 1 ESE | 3.0 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Sharpsburg 5 S | 2.8 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

VIRGINIA

...Arlington County...

Reagan National Apt | 0.7 inches | 100 AM 2/11 | Airport

Arlington 3 W | 0.3 inches | 830 AM 2/11 | CoCoRaHS

Barcroft 2 E | 0.2 inches | 855 AM 2/11 | Trained Spotter

...City of Fairfax...

Fairfax 1 N | 0.2 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Clarke County...

Mount Weather | 1.0 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Berryville 1 NNW | 1.0 inches | 815 AM 2/11 | Trained Spotter

...Fairfax County...

Vienna | 1.0 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Oak Hill WSW | 0.5 inches | 1159 PM 2/10 | CoCoRaHS

Reston 2 N | 0.5 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Herndon 2 ENE | 0.4 inches | 605 AM 2/11 | Trained Spotter

Falls Church 2 W | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Herndon 3 S | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Wolf Trap 2 SSW | 0.3 inches | 1000 PM 2/10 | Trained Spotter

Herndon 1 NNE | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | NWS Employee

McLean 2 S | 0.2 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Falls Church 1 NNW | 0.1 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Fauquier County...

Warrenton 6 S | 1.0 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Frederick County...

Cross Junction 1 WSW | 2.4 inches | 708 AM 2/11 | Trained Spotter

Stephens City 2 E | 0.6 inches | 620 AM 2/11 | Trained Spotter

...Loudoun County...

Leesburg 4 W | 1.0 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Ashburn N | 1.0 inches | 710 AM 2/11 | CoCoRaHS

Hughesville 1 ESE | 1.0 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Purcellville | 0.8 inches | 243 AM 2/11 | Co-Op Observer

Round Hill 3 WSW | 0.6 inches | 831 AM 2/11 | CoCoRaHS

Dulles International | 0.5 inches | 100 AM 2/11 | Airport

Leesburg 2 E | 0.5 inches | 1200 AM 2/11 | NWS Employee

Leesburg 3 E | 0.5 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Madison County...

Madison 7 NNW | 0.2 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Prince William County...

Manassas 5 SE | 0.2 inches | 600 AM 2/11 | CoCoRaHS

Dale City 1 W | 0.1 inches | 730 PM 2/10 | Trained Spotter

...Rappahannock County...

Sperryville | 0.1 inches | 500 AM 2/11 | Co-Op Observer

...Rockingham County...

Dale Enterprise 1 ES | T inches | 710 PM 2/10 | Trained Spotter

...Shenandoah County...

Strasburg 4 N | 0.3 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Alonzaville 2 ENE | T inches | 835 AM 2/11 | Trained Spotter

WEST VIRGINIA

...Berkeley County...

Winebrenners Cross 4 | 4.2 inches | 709 AM 2/11 | Trained Spotter

Martinsburg 2 E | 4.0 inches | 700 AM 2/11 | NWS Employee

Martinsburg 4 E | 3.8 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Falling Waters 2 NW | 3.8 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

Inwood 2 S | 2.7 inches | 846 AM 2/11 | Trained Spotter

Bunker Hill SE | 2.5 inches | 604 AM 2/11 | Trained Spotter

...Grant County...

Bayard | 9.0 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Kline Gap 2 ESE | 4.0 inches | 605 AM 2/11 | Trained Spotter

Petersburg | 4.0 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

...Hardy County...

Rig NW | 4.0 inches | 700 AM 2/11 | CoCoRaHS

...Jefferson County...

Charles Town 3 NE | 2.4 inches | 800 AM 2/11 | CoCoRaHS

Bloomery 3 SSE | 1.7 inches | 700 AM 2/11 | Trained Spotter

...Mineral County...

Keyser 2 SSW | 7.1 inches | 700 AM 2/11 | Co-Op Observer

Burlington E | 6.1 inches | 800 AM 2/11 | Trained Spotter

Keyser | 6.0 inches | 653 AM 2/11 | Trained Spotter