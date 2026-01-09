Bruno Mars tour 2026 coming to DC region
LANDOVER, Md. - Bruno Mars is bringing The Romantic Tour to the Washington, D.C. region this spring!
The Grammy-winning star will stop at Northwest Stadium on Saturday, May 2, 2026.
The stadium’s website lets fans sign up for presale access now. Tickets go on sale Thursday, January 15 at 12 p.m.
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
Bruno Mars – The Romantic Tour 2026 DatesApril – October 2026
Apr 10, 2026 – Allegiant Stadium, Las Vegas, NV
Apr 14, 2026 – State Farm Stadium, Glendale, AZ
Apr 18, 2026 – Globe Life Field, Arlington, TX
Apr 22, 2026 – NRG Stadium, Houston, TX
Apr 25, 2026 – Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field, Atlanta, GA
Apr 29, 2026 – Bank of America Stadium, Charlotte, NC
May 02, 2026 – Northwest Stadium, Landover, MD
May 06, 2026 – Nissan Stadium, Nashville, TN
May 09, 2026 – Ford Field, Detroit, MI
May 13, 2026 – U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN
May 16, 2026 – Soldier Field Stadium, Chicago, IL
May 20, 2026 – Ohio Stadium, Columbus, OH
May 23, 2026 – Rogers Stadium, Toronto, ON
May 24, 2026 – Rogers Stadium, Toronto, ON
Jun 20, 2026 – Stade de France, Paris, FR
Jun 21, 2026 – Stade de France, Paris, FR
Jun 26, 2026 – Olympiastadion, Berlin, DE
Jul 04, 2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, NL
Jul 05, 2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, NL
Jul 10, 2026 – Riyadh Air Metropolitano, Madrid, ES
Jul 14, 2026 – Stadio San Siro, Milan, IT
Jul 18, 2026 – Wembley Stadium Connected by EE, London, UK
Jul 19, 2026 – Wembley Stadium Connected by EE, London, UK
Aug 21, 2026 – Metlife Stadium, East Rutherford, NJ
Aug 22, 2026 – Metlife Stadium, East Rutherford, NJ
Aug 29, 2026 – Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA
Sep 01, 2026 – Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Sep 05, 2026 – Gillette Stadium, Foxborough, MA
Sep 09, 2026 – Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN
Sep 12, 2026 – Raymond James Stadium, Tampa, FL
Sep 16, 2026 – Caesars Superdome, New Orleans, LA
Sep 19, 2026 – Hard Rock Stadium, Miami, FL
Sep 23, 2026 – Alamodome, San Antonio, TX
Sep 26, 2026 – Falcon Stadium, United States Air Force Academy, CO
Oct 02, 2026 – SoFi Stadium, Los Angeles, CA
Oct 03, 2026 – SoFi Stadium, Los Angeles, CA
Oct 10, 2026 – Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
Oct 14, 2026 – BC Place, Vancouver, BC
More information on the tour can be found online.
