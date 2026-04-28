World Cup 2026 base camps: Where national teams will be based during the tournament
WASHINGTON, D.C. - As the 2026 FIFA World Cup approaches, national teams are finalizing where they will live and train during the tournament.
What we know:
Each team selects a base camp that includes training facilities and accommodations.
With matches spread across three countries, teams will travel to games while remaining based in one primary location.
World Cup 2026 base camps
Here’s a list of 26 teams that have reported base camp locations so far, with additional teams expected to finalize plans ahead of the tournament.
United States
- Croatia — Alexandria, Virginia: Training site: Episcopal High School
- Saudi Arabia — Austin, Texas: Training site: Q2 Stadium / Austin FC facilities
- Curaçao — Boca Raton, Florida: Training site: FAU soccer complex
- France — Boston, Massachusetts: Training site: Gillette Stadium facilities
- Scotland — Charlotte, North Carolina: Training site: Charlotte FC complex
- Spain — Chattanooga, Tennessee: Training site: local professional facilities
- Ivory Coast — Chester, Pennsylvania: Training site: Subaru Park (Philadelphia Union)
- Ecuador — Columbus, Ohio: Training site: Columbus Crew facilities
- Norway — Greensboro, North Carolina: Training site: UNC Greensboro
- DR Congo — Houston, Texas: Training site: SaberCats Stadium
- United States — Irvine, California: Training site: Great Park Stadium
- Argentina — Kansas City, Kansas/Missouri
- England — Kansas City, Kansas/Missouri
- Netherlands — Kansas City, Kansas/Missouri: Training site: Sporting KC complex
- Algeria — Lawrence, Kansas: Training site: University of Kansas
- Czech Republic — Mansfield, Texas: Training site: regional complex
- Brazil — Morristown, New Jersey: Training site: private training facilities
- Senegal — New Brunswick, New Jersey: Training site: Rutgers University facilities
- Japan — Nashville, Tennessee: Training site: Nashville SC facility
- Australia — Oakland, California: Training site: Bay Area facilities
- Austria — Santa Barbara, California
- Qatar — Santa Barbara, California: Training site: UCSB facilities
- Switzerland — San Diego, California
- New Zealand — San Diego, California: Training site: Snapdragon Stadium complex
- Germany — Winston-Salem, North Carolina: Training site: Wake Forest University
Mexico
- South Korea — Guadalajara
- Colombia — Guadalajara: Training site: Chivas / Liga MX facilities
- Uruguay — Playa del Carmen: Training site: Riviera Maya complex
Canada
- Panama — New Tecumseth, Ontario: Training site: local training grounds
Still waiting on publicly reported base camps
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Cabo Verde
- Canada
- Egypt
- Ghana
- Haiti
- Iran
- Iraq
- Jordan
- Mexico
- Morocco
- Paraguay
- Portugal
- South Africa
- Sweden
- Tunisia
- Türkiye
- Uzbekistan
Why base camps matter
Base camps serve as a team’s home during the tournament, providing a consistent environment for training, recovery and preparation.
Teams often choose locations based on facilities, travel logistics and climate rather than match locations.
What's next:
More teams are expected to confirm their base camps as the tournament approaches.
The Source: This article was written using information from NBC Sports and official press releases from national teams.