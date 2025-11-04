Live Virginia 2025 election results: County by county
RICHMOND, Va. - Polls close in Virginia at 7:00 p.m. on Election Day. See the results in real time for nearby counties.
Jump to your county:
ALEXANDRIA | ARLINGTON | FAIRFAX | FAIRFAX CITY | FALLS CHURCH | FAUQUIER | FREDERICKSBURG | LOUDOUN | MANASSAS | MANASSAS PARK | PRINCE WILLIAM | STAFFORD | SPOTSYLVANIA
Alexandria County Election Results
Arlington County Election Results
Fairfax County Election Results
Fairfax City Election Results
Falls Church Election Results
Fauquier County Election Results
Fredericksburg Election Results
Loudoun County Election Results
Manassas County Election Results
Manassas Park Election Results
Prince William County Election Results
Stafford County Election Results
Spotsylvania County Election Results
See more Virginia election results here.