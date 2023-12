Snow totals for DC, Maryland, Virginia, and West Virginia from Monday, December 11

FOX 5's Tucker Barnes says we saw our first official snow in D.C. this season after winter weather moved across the region overnight!

How much snow did we get across the rest of the D.C. region?

Here are the snow totals for D.C., Maryland, Virginia, and West Virginia from Monday, December 11.

WASHINGTON, DC SNOW TOTALS

Reagan National Airport 0.1 inches

MARYLAND SNOW TOTALS

Allegany County

Potomac Park 2 NW 0.8 inches | 416 AM

Anne Arundel County

Laurel 4 E 0.5 inches | 700 AM 12/11

Bwi Airport T inches | 700 AM 12/11

Baltimore County

Glyndon 1 WSW 1.5 inches | 415 AM 12/11

Long Green 2 NW 1.0 inches | 500 AM 12/11

Bentley Springs 1 E 1.0 inches | 545 AM 12/11

Catonsville 1 SSE 0.5 inches | 715 AM 12/11

Baltimore City

Pikesville 3 SE 0.3 inches | 608 AM 12/11

Calvert County

Drum Point 2 N 0.5 inches | 700 AM 12/11

Prince Frederick 1 S 0.5 inches | 730 AM 12/11

Carroll County

Manchester 1 SSW 3.5 inches | 600 AM 12/11

Millers 2.3 inches | 416 AM 12/11

Mount Airy SE 2.0 inches | 700 AM 12/11

Westminster 3 SSW 2.0 inches | 700 AM 12/11

Westminster 1 W 1.3 inches | 600 AM 12/11

Watersville 1 N 1.3 inches | 423 AM 12/11

Eldersburg 1 SE 1.0 inches | 506 AM 12/11

Charles County

La Plata 3 ENE 0.8 inches | 643 AM 12/11

Indian Head T inches | 659 AM 12/11

Frederick County

Green Valley 1 WNW 0.8 inches | 530 AM 12/11

Garrett County

Oakland 4.0 inches | 412 AM 12/11

Accident 3 NNE 3.5 inches | 412 AM 12/11

Grantsville 5 W 3.0 inches | 412 AM 12/11

Mountain Lake Park 1 2.0 inches | 452 AM 12/11

Grantsville 4 E 2.0 inches | 450 AM 12/11

Harford County

Norrisville 1 WSW 0.7 inches | 650 AM 12/11

Churchville 1 N 0.1 inches | 506 AM 12/11

Howard County

Sykesville 2 SSE 1.5 inches | 600 AM 12/11

Sykesville 3 SE 1.3 inches | 700 AM 12/11

Elkridge 2 W 0.7 inches | 550 AM 12/11

Historic Ellicott Ci 0.7 inches | 730 AM 12/11

Columbia 3 SSE 0.6 inches | 700 AM 12/11

Simpsonville 1 SSE 0.6 inches | 421 AM 12/11

Clarksville 2 N 0.4 inches | 545 AM 12/11

Montgomery County

Damascus 3 SSW 2.5 inches | 413 AM 12/11

Montgomery Village 3 1.8 inches | 359 AM 12/11

Damascus 1 S 1.8 inches | 521 AM 12/11

Damascus 1 SE 1.6 inches | 700 AM 12/11

North Potomac 4 N 1.6 inches | 700 AM 12/11

Germantown 1.5 inches | 400 AM 12/11

Gaithersburg 1.5 inches | 415 AM 12/11

Gaithersburg 3 NE 1.4 inches | 700 AM 12/11

Gaithersburg 1 SW 1.3 inches | 511 AM 12/11

Potomac 1 NNW 1.1 inches | 700 AM 12/11

Silver Spring 6 NNE 0.8 inches | 450 AM 12/11

Olney 1 ENE 0.8 inches | 542 AM 12/11

Norbeck 1 ESE 0.8 inches | 700 AM 12/11

Takoma Park 1 NNW 0.5 inches | 700 AM 12/11

Colesville 1 SE 0.1 inches | 620 AM 12/11

St. Marys County

Leonardtown 1 NE 1.0 inches | 600 AM 12/11

Washington County

Sabillasville 2 NNW 3.5 inches | 629 AM 12/11

Hagerstown 4 NNW 0.2 inches | 700 AM 12/11

Williamsport 3 ENE 0.1 inches | 600 AM 12/11

VIRGINIA SNOW TOTALS

Arlington County

Barcroft 1 WNW 0.3 inches | 640 AM 12/11

Falls Church 1 E 0.2 inches | 430 AM 12/11

Reagan National Apt 0.1 inches | 700 AM 12/11

Augusta County

Fort Defiance 4 SE 2.3 inches | 700 AM 12/11

City of Alexandria

Alexandria 1 W 0.1 inches | 530 AM 12/11

City of Staunton

Staunton 1 WSW 1.1 inches | 630 AM 12/11

Staunton 1 WNW 1.0 inches | 700 AM 12/11

Culpeper County

Culpeper 1 W 0.2 inches | 700 AM 12/11

Fairfax County

Mount Vernon NW 1.5 inches | 700 AM 12/11

Chantilly 2 ENE 1.3 inches | 442 AM 12/11

Herndon 3 S 1.2 inches | 700 AM 12/11

Vienna 1 WNW 1.2 inches | 425 AM 12/11

Herndon 2 ENE 0.9 inches | 506 AM 12/11

Springfield 2 SW 0.5 inches | 700 AM 12/11

Reston 1 SSW 0.2 inches | 647 AM 12/11

Alexandria 6 SSW 0.2 inches | 700 AM 12/11

Fauquier County

Broad Run 3 SSW 0.4 inches | 700 AM 12/11

Highland County

Monterey 1 SW 2.1 inches | 600 AM 12/11

Mill Gap 1 SW 0.6 inches | 600 AM 12/11

Loudoun County

Bloomery 3 ESE 1.5 inches | 530 AM 12/11

Round Hill 3 WSW 1.0 inches | 525 AM 12/11

Arcola 3 S 1.0 inches | 422 AM 12/11

Dulles International 0.5 inches | 700 AM 12/11

Dulles International 0.5 inches | 414 AM 12/11

Page County

Honeyville 1 ESE 0.5 inches | 523 AM 12/11

Prince William County

Manassas 5 SE 1.2 inches | 600 AM 12/11

Independent Hill 3 N 1.2 inches | 433 AM 12/11

Manassas 6 SE 1.0 inches | 530 AM 12/11

Manassas 3 NNW 0.4 inches | 700 AM 12/11

Rockingham County

Harrisonburg 9 NE 1.1 inches | 700 AM 12/11

Spotsylvania County

Fredericksburg 5 SSW 1.0 inches | 600 AM 12/11

Stafford County

Glendie 1 N 1.3 inches | 505 AM 12/11

Holly Corner 2 E 0.8 inches | 532 AM 12/11

Fredericksburg 8 ESE 0.5 inches | 700 AM 12/11

WEST VIRGINIA SNOW TOTALS

Grant County

Bayard 2.0 inches | 700 AM 12/11

Hampshire County

Lehew 2 WNW 5.0 inches | 345 AM 12/11

Jefferson County

Millville 1 ESE 0.2 inches | 512 AM 12/11

Pendleton County

Fort Seybert 3 NE 0.3 inches | 600 AM 12/11