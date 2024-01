How much snow fell? Totals for DC, Maryland, and Virginia

It's official! For the first time in nearly two years, over an inch of snow was recorded in Washington D.C.!

FOX 5’s Tucker Barnes says Washington, D.C. recorded 3.6 inches, Dulles International saw 4.1 inches, and Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport also saw 4.1 inches.

Snow totals for Washington DC, Maryland, and Virginia: 1st inch of DC snow in 728 days

Here are totals from elsewhere in the region from the National Weather Service:

STORM TOTAL SNOWFALL ACCUMULATION REPORTS

District of Columbia

Adams Morgan 1 ESE 3.0 135 AM 1/16 Trained Spotter

Washington 1 E 2.8 910 PM 1/15 Trained Spotter

Anacostia 2.0 900 PM 1/15 Trained Spotter

American University 1.3 632 PM 1/15 Trained Spotter

MARYLAND SNOW TOTALS

Anne Arundel County

Green Haven 1 ESE 4.8 514 AM 1/16 Trained Spotter

Bwi Airport 4.1 1200 AM 1/16 Official NWS Obs

Glen Burnie 1 WSW 3.3 1123 PM 1/15 Trained Spotter

Crofton 2 NNE 1.7 700 PM 1/15 NWS Employee

Cape St. Claire 1 WS 1.5 825 PM 1/15 Trained Spotter

Baltimore County

Edgemere 4.9 455 AM 1/16 Trained Spotter

Cockeysville 2 WNW 4.0 535 AM 1/16 Broadcast Media

Perry Hall 1 NNE 2.8 1144 PM 1/15 Trained Spotter

Long Green 2 NW 2.5 1140 PM 1/15 Trained Spotter

Edgemere SE 2.3 823 PM 1/15 Trained Spotter

Bentley Springs 1 E 2.0 135 AM 1/16 Trained Spotter

Glyndon 1 SW 1.5 812 PM 1/15 Trained Spotter

Bowleys Quarters SS 1.0 613 PM 1/15 Broadcast Media

Essex 1 SSW 1.0 613 PM 1/15 Broadcast Media

Baltimore City

Arlington 2 ESE 4.0 539 AM 1/16 Broadcast Media

Arlington 2 E 1.5 930 PM 1/15 Broadcast Media

Pimlico SE 0.7 340 PM 1/15 Trained Spotter

Calvert County

Dares Beach 4 N 2.5 1016 PM 1/15 Trained Spotter

Huntingtown 2.4 1131 PM 1/15 Trained Spotter

Prince Frederick 1 S 1.8 930 PM 1/15 Trained Spotter

Prince Frederick 1.6 700 PM 1/15 Dept of Highways

Huntingtown SW 0.9 610 PM 1/15 Trained Spotter

Carroll County

Gamber 1 WNW 3.3 143 AM 1/16 NWS Employee

Millers 4 NE 2.4 1200 AM 1/16 Co-Op Observer

Westminster 0.8 700 PM 1/15 Dept of Highways

Uniontown 3 N 0.3 420 PM 1/15 Trained Spotter

Cecil County

Rising Sun 1.0 700 PM 1/15 Public

Charles County

Dentsville 1 SW 2.0 136 AM 1/16 Trained Spotter

La Plata 1.0 700 PM 1/15 Dept of Highways

Frederick County

Bloomfield 2 WSW 4.1 309 AM 1/16 Trained Spotter

Frederick 1 ESE 1.5 1126 PM 1/15 Trained Spotter

Frederick 0.9 700 PM 1/15 Dept of Highways

Point of Rocks 1 NE 0.8 615 PM 1/15 Trained Spotter

Garrett County

Friendsville 3 NW 2.0 1110 PM 1/15 Trained Spotter

Oakland 2.0 836 PM 1/15 Dept of Highways

Grantsville 5 W 1.0 836 PM 1/15 Dept of Highways

Harford County

Churchville 1 N 4.5 430 AM 1/16 Trained Spotter

Chrome Hill 2 SE 3.6 311 AM 1/16 Trained Spotter

Fallston 3 N 2.1 1129 PM 1/15 Trained Spotter

Bel Air 2.1 957 PM 1/15 Other Federal

Forest Hill 1 NNW 0.5 615 PM 1/15 Trained Spotter

Forest Hill 3 SW 0.3 440 PM 1/15 Trained Spotter

Howard County

Simpsonville 1 SSE 5.3 1145 PM 1/15 Trained Spotter

Elkridge 4.9 612 AM 1/16 NWS Employee

Columbia SSW 4.0 247 AM 1/16 Broadcast Media

Laurel 3 NNE 3.9 141 AM 1/16 Trained Spotter

Laurel 2 N 3.8 135 AM 1/16 Trained Spotter

Clarksville 2 N 3.5 1144 PM 1/15 Trained Spotter

Elkridge 2 W 3.0 1118 PM 1/15 Trained Spotter

Historic Ellicott Ci 3.0 1000 PM 1/15 Broadcast Media

Historic Ellicott Ci 2.9 1130 PM 1/15 Trained Spotter

Sykesville 2 SSE 2.0 900 PM 1/15 Trained Spotter

Columbia 1.5 700 PM 1/15 NWS Employee

Ilchester 1 W 1.4 722 PM 1/15 Trained Spotter

Dayton 1.2 700 PM 1/15 Dept of Highways

Savage 1 ESE 0.9 520 PM 1/15 Trained Spotter

Clarksville 0.4 300 PM 1/15 Mesonet

...Montgomery County...

Montgomery Village 3 5.2 310 AM 1/16 Trained Spotter

Gaithersburg 1 SW 3.9 1148 PM 1/15 NWS Employee

Four Corners 1 N 3.8 1000 PM 1/15 Broadcast Media

Gaithersburg 2 ENE 3.8 1140 PM 1/15 Trained Spotter

Colesville 1 SSW 3.5 1011 PM 1/15 Public

Norbeck 1 ESE 3.4 1126 PM 1/15 Trained Spotter

Poolesville 3.1 1138 PM 1/15 Trained Spotter

Aspen Hill 2 W 2.2 825 PM 1/15 Public

Bethesda 2 SSE 2.0 751 PM 1/15 NWS Employee

Gaithersburg 1 SSW 1.5 614 PM 1/15 Broadcast Media

Fairland 1.5 700 PM 1/15 Dept of Highways

Four Corners 1 ESE 1.5 705 PM 1/15 Trained Spotter

Chevy Chase Section 1.3 435 PM 1/15 Trained Spotter

Washington Grove 1 N 1.3 422 PM 1/15 Trained Spotter

Bethesda 2 NNW 1.2 610 PM 1/15 Trained Spotter

Gaithersburg 1.0 700 PM 1/15 Dept of Highways

Poolesville NE 0.5 1030 AM 1/15 Trained Spotter

Rockville 1 SSE 0.4 1138 AM 1/15 Trained Spotter

...Prince Georges County...

Bowie 2 SSE 2.0 800 PM 1/15 NWS Employee

College Park SSW 1.5 612 PM 1/15 Broadcast Media

Upper Marlboro 1.5 700 PM 1/15 Dept of Highways

Laurel 1.3 700 PM 1/15 Dept of Highways

College Park 1 S 0.5 200 PM 1/15 Trained Spotter

...St. Marys County...

Leonardtown 2.0 700 PM 1/15 Dept of Highways

California 3 W 2.0 1137 PM 1/15 Trained Spotter

Hollywood 3 S 1.5 900 PM 1/15 Trained Spotter

California 1.0 445 PM 1/15 Public

...Washington County...

Boonsboro 3 NNE 1.7 1141 PM 1/15 Trained Spotter

Hagerstown 1.0 700 PM 1/15 Dept of Highways

VIRGINIA SNOW TOTALS

...Albemarle County...

Earlysville 4.2 142 AM 1/16 Trained Spotter

Charlottesville 1 ES 3.6 307 AM 1/16 Trained Spotter

Hollymead 1 ENE 3.0 855 PM 1/15 Trained Spotter

Charlottesville 2 SW 2.0 815 PM 1/15 Public

Charlottesville 3 SW 1.5 630 PM 1/15 Public

...Arlington County...

Barcroft 1 WNW 3.7 137 AM 1/16 Trained Spotter

Rosslyn 1 S 3.5 1130 PM 1/15 Trained Spotter

Reagan National Apt 3.4 1200 AM 1/16 Official NWS Obs

Baileys Crossroads 1 2.3 810 PM 1/15 Trained Spotter

...City of Alexandria...

Alexandria 1 W 2.1 815 PM 1/15 Trained Spotter

...City of Charlottesville...

Newcomb Hall NNW 1.0 600 PM 1/15 Trained Spotter

...City of Fredericksburg...

Fredericksburg 2.2 908 PM 1/15 Emergency Mngr

...City of Waynesboro...

Waynesboro 3.5 1149 PM 1/15 Broadcast Media

...Clarke County...

Berryville 1 NNW 3.5 138 AM 1/16 Trained Spotter

...Culpeper County...

Culpeper 1 W 1.5 854 PM 1/15 Trained Spotter

...Fairfax County...

Reston 2 SW 5.0 1143 PM 1/15 Trained Spotter

Chantilly 3 E 4.9 309 AM 1/16 Trained Spotter

Herndon 2 ENE 4.6 311 AM 1/16 Trained Spotter

Reston 2 N 4.5 139 AM 1/16 Trained Spotter

Herndon 1 SSW 4.2 1225 AM 1/16 NWS Employee

Centreville 3 SSE 4.0 1124 PM 1/15 Trained Spotter

Vienna 1 NW 4.0 1143 PM 1/15 Trained Spotter

Herndon 1 NNE 3.5 930 PM 1/15 NWS Employee

Centreville 3.3 1142 PM 1/15 Trained Spotter

Lake Barcroft 1 W 3.2 1000 PM 1/15 Trained Spotter

The I395 And I495 1 3.1 1139 PM 1/15 Trained Spotter

The I66 And I495 1 S 3.0 915 PM 1/15 Trained Spotter

Reston 1 WSW 2.0 345 PM 1/15 Trained Spotter

Chantilly 2 ESE 2.0 700 PM 1/15 Trained Spotter

Falls Church 1 SSW 1.5 618 PM 1/15 Broadcast Media

Fairfax 1 N 1.1 220 PM 1/15 NWS Employee

Centreville W 0.8 400 PM 1/15 Trained Spotter

Chantilly 1 SE 0.6 1026 AM 1/15 Trained Spotter

Annandale 1 E 0.1 400 PM 1/15 Trained Spotter

...Fauquier County...

Broken Hill 2 WSW 2.5 312 AM 1/16 Trained Spotter

Auburn 3 E 2.5 1130 PM 1/15 Trained Spotter

...Frederick County...

Stephens City 2 E 4.0 1139 PM 1/15 Trained Spotter

...Highland County...

Hightown 5 NW 6.0 835 PM 1/15 Public

Hightown 3 NW 3.0 835 PM 1/15 Public

...King George County...

King George 1 NE 2.3 512 AM 1/16 Trained Spotter

King George 1.5 830 PM 1/15 Public

...Loudoun County...

Arcola 3 S 6.4 414 AM 1/16 Trained Spotter

Ashburn 3 WSW 4.5 430 AM 1/16 NWS Employee

Dulles International 4.1 1200 AM 1/16 Official NWS Obs

Arcola 3 NNE 3.7 1055 PM 1/15 NWS Employee

Hillsboro 3 NE 3.0 138 AM 1/16 Trained Spotter

Leesburg 1 S 2.3 750 PM 1/15 NWS Employee

Purcellville 1.8 945 PM 1/15 NWS Employee

Arcola 1 NNE 1.3 405 PM 1/15 Trained Spotter

Bloomery 3 ESE 0.8 510 PM 1/15 Trained Spotter

...Nelson County...

Wintergreen 2 ENE 4.2 920 PM 1/15 Public

...Page County...

Stanley 3.0 1150 PM 1/15 Broadcast Media

Honeyville 1 ESE 3.0 1113 PM 1/15 Trained Spotter

...Prince William County...

Woolsey 1 SW 4.3 139 AM 1/16 Trained Spotter

Haymarket 4.0 1000 PM 1/15 Broadcast Media

Gainesville 4.0 1000 PM 1/15 Broadcast Media

Manassas Park 2 NW 4.0 1140 PM 1/15 Trained Spotter

Bull Run 1 NE 4.0 1146 PM 1/15 Emergency Mngr

Independent Hill 3 N 3.3 414 AM 1/16 Trained Spotter

Dumfries 1 ENE 2.8 1151 PM 1/15 Trained Spotter

Dale City 1 W 2.6 1121 PM 1/15 Trained Spotter

Sudley 1 WNW 1.5 810 PM 1/15 Trained Spotter

...Rockingham County...

Elkton 3.4 1015 PM 1/15 Public

Massanutten 3.1 1149 PM 1/15 Broadcast Media

Harrisonburg 3.1 354 AM 1/16 Broadcast Media

Massanutten 1 SE 3.1 900 PM 1/15 Trained Spotter

Bridgewater 3 NE 2.8 1202 AM 1/16 Broadcast Media

Timberville 3 NW 2.6 1043 PM 1/15 Trained Spotter

Cherry Grove 2.5 1150 PM 1/15 Broadcast Media

Dale Enterprise 1 ES 1.6 700 PM 1/15 Trained Spotter

Bridgewater 2 NE 1.5 815 PM 1/15 Broadcast Media

...Shenandoah County...

Edinburg 2 E 1.8 1000 AM 1/15 Trained Spotter

...Spotsylvania County...

Alsop 3 NW 2.0 810 PM 1/15 Trained Spotter

Spotsylvania Court 1 2.0 1127 PM 1/15 Trained Spotter

Dunavant 1 S 2.0 830 PM 1/15 Trained Spotter

...Stafford County...

Holly Corner 2 E 3.5 308 AM 1/16 Trained Spotter

Glendie 1 N 1.6 710 PM 1/15 Trained Spotter

Fredericksburg 3 NW 0.8 715 PM 1/15 Public

...Warren County...

Karo 1 WSW 1.6 900 AM 1/15 Trained Spotter

Riverton 1 WNW 1.5 830 AM 1/15 Trained Spotter

WEST VIRGINIA SNOW TOTALS

...Jefferson County...

Millville 1 ESE 2.8 520 AM 1/16 Trained Spotter

...Mineral County...

Russelldale 3 NNE 1.0 140 AM 1/16 Trained Spotter

...Pendleton County...

Cherry Grove 6 WSW 2.5 837 PM 1/15 Trained Spotter

Deer Run 2 WSW 2.0 530 PM 1/15 Trained Spotter