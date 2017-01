Friday SNOW TOTALS from Washington, D.C., Maryland, Virginia and West Virginia

- The first snow accumulation of the season made it to our area Thursday night into Friday morning. How much snow did your part of town get?

Check out the list of measurements from parts of Washington, D.C., Maryland, Virginia and West Virginia as recorded by the National Weather Service.

NATIONAL WEATHER SERVICE BALTIMORE MD/WASHINGTON DC 925 AM EST FRI JAN 06 2017 THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 12 HOURS FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION. APPRECIATION IS EXTENDED TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS...SKYWARN SPOTTERS AND MEDIA FOR THESE REPORTS. THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE ON OUR HOME PAGE AT WEATHER.GOV/LWX ********************STORM TOTAL SNOWFALL******************** LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS SNOWFALL OF /INCHES/ MEASUREMENT DISTRICT OF COLUMBIA ...DISTRICT OF COLUMBIA... NATIONAL ARBORETUM Trace 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER MARYLAND ...ALLEGANY COUNTY... FROSTBURG 3.2 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER ...ANNE ARUNDEL COUNTY... 3 ESE PASADENA 0.5 800 AM 1/06 COCORAHS 1 SSW CROFTON 0.2 700 AM 1/06 COCORAHS 1 N ODENTON 0.2 700 AM 1/06 COCORAHS 3 E LAUREL 0.2 700 AM 1/06 COCORAHS 1 SSE SEVERN 0.1 700 AM 1/06 COCORAHS BWI AIRPORT 0.1 100 AM 1/06 AIRPORT WSW BIRDSVILLE 0.1 609 AM 1/06 COCORAHS ...BALTIMORE COUNTY... 3 WNW REISTERSTOWN 1.3 600 AM 1/06 COCORAHS 2 SE FINKSBURG 1.2 630 AM 1/06 TRAINED SPOTTER HUNT VALLEY 1.0 125 AM 1/06 BROADCAST MEDIA 1 SW TOWSON 1.0 800 AM 1/06 COCORAHS 1 WSW GLYNDON 1.0 1219 AM 1/06 TRAINED SPOTTER 1 E KINGSVILLE 0.9 700 AM 1/06 COCORAHS 2 ESE WHITE MARSH 0.4 700 AM 1/06 COCORAHS ...BALTIMORE CITY... PIMLICO 0.5 700 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...CARROLL COUNTY... 1 SSW MANCHESTER 3.0 100 AM 1/06 TRAINED SPOTTER 3 NE TANEYTOWN 2.7 700 AM 1/06 COCORAHS 1 W WESTMINSTER 2.5 500 AM 1/06 COCORAHS 4 NE TANEYTOWN 2.5 700 AM 1/06 COCORAHS 1 W GAMBER 1.5 415 AM 1/06 COCORAHS 4 NE MILLERS 1.1 1030 PM 1/05 CO-OP OBSERVER 1 ENE ELDERSBURG 1.1 530 AM 1/06 COCORAHS ...FREDERICK COUNTY... 2 SE MYERSVILLE 3.0 755 AM 1/06 PUBLIC 2 SE EMMITSBURG 2.0 630 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 3 NNW NEW MARKET 2.0 500 AM 1/06 COCORAHS 2 NW NEW MARKET 1.9 700 AM 1/06 TRAINED SPOTTER 1 ESE ADAMSTOWN 1.5 600 AM 1/06 COCORAHS ...HARFORD COUNTY... 1 WSW NORRISVILLE 2.0 700 AM 1/06 COCORAHS 3 N FALLSTON 1.5 810 AM 1/06 PUBLIC STREET 1.5 845 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...HOWARD COUNTY... 2 SSE SYKESVILLE 1.0 700 AM 1/06 COCORAHS 2 N COLUMBIA 0.5 700 AM 1/06 COCORAHS 2 N COLUMBIA 0.5 700 AM 1/06 COCORAHS 1 NNE LAUREL 0.3 600 AM 1/06 COCORAHS SE ELKRIDGE 0.3 540 AM 1/06 COCORAHS 1 E COLUMBIA 0.2 700 AM 1/06 COCORAHS ...MONTGOMERY COUNTY... 1 SE OLNEY 0.4 700 AM 1/06 COCORAHS 3 NE GAITHERSBURG 0.3 700 AM 1/06 COCORAHS 5 NNE GERMANTOWN 0.3 600 AM 1/06 COCORAHS 1 ESE NORBECK 0.3 700 AM 1/06 COCORAHS 1 ENE OLNEY 0.3 650 AM 1/06 COCORAHS 6 NNE SILVER SPRING 0.2 500 AM 1/06 COCORAHS 1 ESE ROSSMOOR 0.2 700 AM 1/06 COCORAHS 2 NNE SILVER SPRING 0.2 600 AM 1/06 COCORAHS 1 NNW POTOMAC 0.1 700 AM 1/06 COCORAHS 1 NNW TAKOMA PARK 0.1 700 AM 1/06 COCORAHS 2 W COLESVILLE 0.1 700 AM 1/06 COCORAHS 1 N WHITE OAK 0.1 700 AM 1/06 COCORAHS ...PRINCE GEORGES COUNTY... 1 SE OXON HILL Trace 745 AM 1/06 CO-OP OBSERVER ...ST. MARYS COUNTY... 5 NE MECHANICSVILLE Trace 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 2 NE BUSHWOOD Trace 1131 PM 1/05 TRAINED SPOTTER ...WASHINGTON COUNTY... 1 NNE BOONSBORO 2.2 700 AM 1/06 COCORAHS 5 S SHARPSBURG 2.2 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 3 SW FAIRPLAY 1.3 558 AM 1/06 TRAINED SPOTTER 1 ENE HAGERSTOWN 1.2 700 AM 1/06 COCORAHS 3 ENE WILLIAMSPORT 0.9 600 AM 1/06 COCORAHS VIRGINIA ...ARLINGTON COUNTY... REAGAN NATIONAL AIRP Trace 1200 AM 1/06 AIRPORT ...CITY OF WINCHESTER... 2 S WINCHESTER 2.5 222 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...CLARKE COUNTY... 1 NNW BERRYVILLE 2.1 622 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...FAIRFAX COUNTY... WSW OAK HILL 0.1 759 AM 1/06 COCORAHS 1 SE I66 AND I495 IN Trace 700 AM 1/06 NWS EMPLOYEE FALLS CHURCH Trace 600 AM 1/06 NWS EMPLOYEE ...FREDERICK COUNTY... 2 NNE NINEVEH 2.0 330 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...HIGHLAND COUNTY... 1 SW MILL GAP 0.9 600 AM 1/06 CO-OP OBSERVER ...LOUDOUN COUNTY... 1 SW PURCELLVILLE 1.5 1213 AM 1/06 TRAINED SPOTTER MOUNT WEATHER 1.4 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 3 WSW ROUND HILL 1.2 815 AM 1/06 COCORAHS PURCELLVILLE 0.8 1114 PM 1/05 NWS EMPLOYEE 3 WSW ASHBURN 0.2 800 AM 1/06 NWS EMPLOYEE DULLES INTERNATIONAL 0.1 330 AM 1/06 AIRPORT ...MADISON COUNTY... HAYWOOD 0.1 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER ...ORANGE COUNTY... THORNHILL Trace 700 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...SHENANDOAH COUNTY... 4 N STRASBURG 1.4 700 AM 1/06 COCORAHS ...STAFFORD COUNTY... 1 S STORCK Trace 330 AM 1/06 TRAINED SPOTTER ...WARREN COUNTY... FRONT ROYAL 1.0 600 AM 1/06 CO-OP OBSERVER WEST VIRGINIA ...BERKELEY COUNTY... 1 W MARTINSBURG 1.0 715 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 4 E MARTINSBURG 1.0 800 AM 1/06 COCORAHS 2 E MARTINSBURG 1.0 756 AM 1/06 NWS EMPLOYEE ...GRANT COUNTY... BAYARD 7.4 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 3 W PETERSBURG 2.0 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 2 SW KLINE GAP 2.0 806 AM 1/06 TRAINED SPOTTER 2 ESE KLINE GAP 2.0 1107 PM 1/05 TRAINED SPOTTER ...HAMPSHIRE COUNTY... 1 SW ROMNEY 2.2 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER ...HARDY COUNTY... NW RIG 2.5 700 AM 1/06 COCORAHS ...JEFFERSON COUNTY... 2 W RIPPON 2.5 600 AM 1/06 NWS EMPLOYEE SHENANDOAH JUNCTION 2.0 700 AM 1/06 COCORAHS ...MINERAL COUNTY... 2 SSW KEYSER 0.8 700 AM 1/06 CO-OP OBSERVER 2 SSW KEYSER 0.6 700 AM 1/06 COCORAHS ...PENDLETON COUNTY... CIRCLEVILLE 4.0 1102 PM 1/05 TRAINED SPOTTER 3 NE FORT SEYBERT 1.0 600 AM 1/06 COCORAHS